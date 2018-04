Reconocen a estudiantes e investigadores científicos

La Habana, Cuba. – Un grupo de estudiantes, jóvenes investigadores y tecnólogos cubanos recibirá este sábado, en La Habana, el premio anual que otorga desde 2004, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA).

Especialistas de esa entidad científica explicaron que en el Paraninfo de la Academia de Ciencias de Cuba serán entregados tales reconocimientos estatales, por sus aportes a las ciencias en pleno proceso de formación e, incluso, pueden llegar a integrar la reserva científica del país.

Una iniciativa de ese tipo surgió en 2001 a solicitud de la sociedad científica, de conjunto con la Unión de Jóvenes Comunistas, y comenzó su aplicación en 2004.

En total, en 2017 concedieron 17 premios anuales del CITMA y 29 menciones a estudiantes, investigadores y tecnólogos de centros universitarios e instituciones de 13 provincias de Cuba.

