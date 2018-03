Reconocen a eminentes investigadores cubanos

Camagüey, Cuba.- La Réplica del Escudo de la Provincia de Camagüey que otorga la Asamblea Provincial del Poder Popular, fue entregada en esa ciudad a Jorge Amador Berlanga Acosta, creador del factor de crecimiento epidérmico Heberprot-P.

En acto solemne recibió también la condición de Hijo Adoptivo de la Provincia de Camagüey, Félix Benigno González, especialista de segundo grado en Endocrinología, merecedor de innumerables reconocimientos nacionales e internacionales.

Durante la ceremonia Berlanga Acosta expresó su satisfacción por tan alta distinción y, a la vez comentó el éxito y la repercusión alcanzados, por lo que fue un candidato farmacológico y constituye un eficaz tratamiento único de su tipo en el mundo.

Precisó que en la actualidad, en más de 20 países de los diferentes continentes del orbe, aparece registrado el citado producto por las autoridades sanitarias de las diferentes naciones.

