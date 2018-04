Proyecto internacional en montañas avileñas

Ciego de Ávila, Cuba.- En Ciego de Ávila se desarrollan fincas forestales integrales como parte del plan Turquino-Bamburanao, incluido en el proyecto internacional Conectando Paisaje, para conservar ecosistemas montañosos amenazados.

María del Carmen Olivera, jefe de la Unidad Provincial de Medio Ambiente del CITMA, informó que esos sitios están localizados en las cooperativas Segundo Congreso, El Cuchillo y Los Ramones, de los municipios Florencia y Chambas.

Olivera señaló que en las áreas escogidas se realiza la conservación de suelos y siembra de árboles maderables y frutales, para mejorar las condiciones medioambientales del Bamburanao, zona montañosa que incluye parte de Sancti Spíritus y Villa Clara.

El ordenamiento ambiental y forestal, con enfoque de paisaje, es una tarea que permitirá disponer de las regulaciones para la toma de decisiones que beneficien a los más de 25 mil pobladores de esos territorios.

