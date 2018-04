Prospera uso de las energías renovables

Pinar del Río, Cuba.- Tres nuevos emplazamientos de parques solares fotovoltaicos, están próximos para funcionar en Pinar del Río, como parte del programa destinado a fomentar el uso de las fuentes de energías renovables y el cambio de matriz energética en Cuba.

Las zonas donde radicarán esas instalaciones son Paso Real de San Diego, en el municipio de Los Palacios, Cortés, en Sandino, y Santa María, en el tabacalero territorio de San Luis, con una potencia de generación de 2, 2 megawats.

Uno de los propósitos de los nuevos parques solares fotovoltaicos de que dispondrá Pinar del Río en breve plazo, es elevar la capacidad de generación de la provincia, reducir la dependencia de combustibles fósiles, y producir energía limpia.

Otros objetivos inscriptos en el campo de las fuentes renovables de energía en el territorio vueltabajero, incluye edificar este año otro parque en el costero poblado de Dimas.

(Visited 1 times, 8 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.