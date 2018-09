Promueven intercambio entre jóvenes científicos de Cuba y Rusia

Jóvenes graduados, especialistas y profesores cubanos en la esfera nuclear se preparan en Rusia, como parte de las acciones previstas en la agenda de colaboración entre ambas naciones.

La medicina, la eliminación de residuos y la seguridad nucleares, así como las tecnologías de irradiación para la conservación de alimentos, la producción de isótopos con fines médicos, son temas a estudiar por los especialistas.

Los científicos cubanos serán recibidos en los institutos Unificado de Investigaciones Nucleares, de Dubna; el de Ingeniería Física, de Moscú; y su filial en Obninsk, las universidades de Kazán, la moscovita Estatal de Lomonosov y la técnica de San Petersburgo.

La Agencia de Energía Nuclear y Tecnologías de Avanzadas de Cuba reveló que como parte del convenio tendrá lugar próximamente en La Habana el segundo encuentro del comité de coordinación conjunta Aenta/Rosaton.

