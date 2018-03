Profesor canadiense impartirá en Cuba taller sobre fotoluminiscencia

Un proyecto de colaboración internacional posibilitará que el Centro de Aplicaciones Tecnológicas y Desarrollo Nuclear, CEADEN, reciba asesoría sobre la fotoluminiscencia del cuarzo, además de participar en el desarrollo de esa técnica.

Con ese propósito, un taller en la institución habanera ofrecerá desde el próximo viernes Michel Lamothe, profesor de la Universidad de Montreal, mediante fotoluminiscencia o la emisión de luz como consecuencia de la absorción de una radiación.

Luis Baly, del Departamento de Física del CEADEN, informó que con su experiencia Lamothe contribuirá a la especialización del personal del centro cubano, que posee equipos de ese tipo, al igual que Brasil, Canadá y Estados Unidos.

Anunció que también el próximo miércoles, en el Ministerio de Energía y Minas, disertará por el hecho de que el método en cuestión tiene una gran aplicación en la Geología.

