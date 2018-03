Presenta Segurmática antivirus para móviles con sistema Androide

La Habana, Cuba.- La Empresa de Consultoría y Seguridad Informática presenta en la XVII Feria Internacional Informática 2018, en La Habana, un antivirus que previene ataques a celulares con sistema Androide 4. 2.

Pedro Michel Pérez Barrios, especialista de Soporte Técnico de la entidad, dijo que en sus instalaciones guardan más de 4 terabyes de aplicaciones malignas concebidas para dañar el sistema Androide, sobre todo a través de Zapya.

Algunos de esos virus fueron concebidos para hurtar cuentas de tarjeta de crédito, enviar mensajes sin consentimiento del usuario, y hasta bloquearlo para obligar a restauraciones de fábrica.

Pérez Barrios explicó que tras la potenciación de la navegación por Internet a través de celulares, Segurmática ofrece una versión con un cortafuego para la red wifi y los móviles, que evitaría el tráfico hacia sitios no deseados.

