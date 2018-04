Premios Academia: por más divulgación de los avances científicos

La Academia de Ciencias de Cuba entrega este viernes en el Paraninfo de esa emblemática institución los premios nacionales a los resultados de la investigación científica, correspondientes al pasado año.

En esta ocasión, 72 premios, pertenecientes a las secciones de Ciencias Biomédicas, Naturales y Exactas; Sociales y Humanísticas, Agrarias y de la Pesca, así como Técnicas, se destacaron por su creación científica, visibilidad como parte del patrimonio nacional y por el aporte al desarrollo socioeconómico del país.

Esos reconocimientos están encaminados a estimular que la ciencia cubana se convierta cada vez más en motor impulsor del avance de todas las esferas de nuestra sociedad.

Como parte de la jornada, también en el Paraninfo de la Academia de Ciencias se entregarán cinco Premios Especiales que otorga el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

