Premiada playa en la provincia avileña

La condición de Playa Ambiental fue entregada a tres segmentos del balneario Las Coloradas, en Cayo Coco, por cumplir un grupo de normas y requisitos para el cuidado y protección del litoral costero.

Elba Rosa Pérez, Ministra del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, señaló en Ciego de Ávila al respecto que esa categoría le da un valor agregado al hotel, pues ahora podrán ofrecer al turista un producto de excelencia y el agua tendrá una calidad superior.

María del Carmen Olivera, especialista de la Unidad de Medio Ambiente en la provincia, señaló que el principal requisito para la condición de Playa Ambiental, es cumplir con las condiciones físicas, químicas y bacteriológicas del agua.

Otros requerimientos son tener un buen manejo de los residuos sólidos y el ordenamiento de la zona, como la ubicación correcta de los soleadores, la limpieza, vegetación costera y cuidado de las dunas.

