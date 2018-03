Personalidades cubanas visitan la Feria Informática 2018

La Habana, Cuba. – El integrante del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, recorrió la Feria Informática 2018 que tiene por sede el recinto ferial Pabexpo al oeste de La Habana.

La presidenta del Comité Organizador, Grisel Reyes, acompañó a viceministro primero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y Jefe del Estado Mayor General en el recorrido efectuado por los diferentes stand del evento que concluirá este viernes.

El General de Cuerpo de Ejército visitó las áreas del sistema bancario, Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), GEDEME, la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI), y de la Empresa de Servicios de Telecomunicaciones a los Órganos de la Defensa.

López Miera también apreció en la Feria Informática 2018 los proyectos que integran distintos programas de informatización de la sociedad que se desarrollan en el país.

El Fiscal General de la República de Cuba, Dario Delgado Cura, recorrió este miercoles la Feria Informática 2018 en el recinto ferial de Pabexpo, en La Habana.

El ministro de Comunicaciones, Maimir Mesa, y el Director General de los Joven Club de Computación y Electrónica, Raúl Vantroy, acompañaron al Fiscal General en su recorrido por los stand de la feria expositiva donde empresas cubanas y foráneas exhiben proyectos sobre la tecnología de la información y la comunicación.

La ocasión fue propicia para la rubrica de un convenio de trabajo entre la Fiscalía General de la República y la Dirección de los Joven Club de Computación y Electrónica con el objetivo de estrechar los vinculos de trabajo y cohesionar el trabajo de ambas instituciones.

El Fiscal General, Dario Delgado Cura, dijo que la firma del documento es una contribución al cumplimiento de los mandatos constitucionales.

