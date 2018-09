Participa Cuba en la Conferencia General sobre Energía Atómica

El Viceministro del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, José Fidel Santana, encabeza la delegación que representa a Cuba en la 62 sesión ordinaria de la Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica que tiene lugar en Austria.

Expertos gubernamentales y representantes de todos los Estados Miembros, examinan una serie de cuestiones presupuestarias y relativas al mandato del Organismo.

Cuba y el Organismo Internacional de Energía Atómica desarrollan proyectos de cooperación técnica según las prioridades nacionales identificadas, en áreas como la seguridad radiológica, la alimentación y agricultura, la salud humana y el medio ambiente.

En paralelo a la Conferencia General se organiza el Foro Científico sobre temas relacionados con la ciencia y la tecnología nucleares, en el cual Cuba también participará.

