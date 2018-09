Octubre, el mes más peligroso de la temporada ciclónica

La doctora Mirian Teresita Llanes, jefa del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología, dijo en La Habana que octubre, es el más peligroso de la temporada ciclónica y principalmente la segunda decena.

Aclaró que en esa etapa la frecuencia de huracanes que pueden impactar a Cuba es la mayor de toda la temporada, que se extiende desde el primero de junio hasta el 30 de noviembre dentro de la cuenca del océano Atlántico, el mar Caribe y el Golfo de México.

Expresó que asociados a la influencia directa o indirecta de los ciclones tropicales suelen ocurrir eventos de grandes precipitaciones, y de forma habitual, en octubre la temperatura desciende con respecto a septiembre.

De igual modo es también el segundo mes de mayores precipitaciones del año en Cuba, y con él finaliza como promedio el período lluvioso en nuestro archipiélago, especificó la doctora Mirian Teresita Llanes.

