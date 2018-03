Ministra de ciencia aboga por soluciones en la Tarea Vida

La Ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Elba Rosa Pérez Montoya, orientó en Las Tunas pasar ya a soluciones en las prioridades del plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático.

La titular recomendó la rendición de cuenta de cada organismo sobre su labor, y valoró de positiva la erradicación de ilegalidades en el sector costero Playa La Boca-La Llanita, La Herradura y Corella, pero abogó por la sostenibilidad.

Acciones estratégicas prevén no permitir nuevas viviendas en comunidades costeras en riesgo, adaptar construcciones a zonas bajas y adecuar actividades agropecuarias, sobre todo las de más incidencia en la seguridad alimentaria.

La Tarea Vida precisa atender el sector de interés turístico, a partir de las prioridades en playas arenosas, la intrusión salina y la baja agroproductividad de los suelos, en pos de la calidad del agua y rendimientos.

