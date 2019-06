Matanceros por reducir cargas contaminantes en la bahía

Especialistas de la Delegación Provincial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), en Matanzas, continúan la estrategia para el saneamiento de la bahía y la mitigación de los daños con la participación de diversos organismos.

El territorio labora en la disminución de los vertimientos nocivos y desarrolla una labor integracionista para paliar los efectos de los residuales, aunque pese a esas acciones persisten fuentes contaminantes.

Las entidades que vierten sus desechos a la bahía de Matanzas cuentan con planes de reducción de riesgos y vulnerabilidades para dar una respuesta al reclamo en la provincia de minimizar los impactos negativos.

Destaca una planta para el tratamiento de los residuales en la Empresa Comercializadora de Combustibles que beneficia las aguas generadas en los buques y la manipulación del crudo.

