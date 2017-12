Limita Bloqueo de EE.UU. a Cuba acceso a tecnologías para preservar el medioambiente

La Habana, Cuba.- La Oficina Técnica del Ozono denunció que el bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos contra Cuba impide el acceso a mercados con tecnologías para la preservación del medioambiente.



El persistente acoso de las autoridades norteamericanas impone barreras de acceso a las alternativas a las sustancias agotadoras del ozono, advirtió el Doctor en ciencias Nelson Espinosa Pena, director de la institución.

Espinosa Pena aseguró que la aplicación de esa política hostil, considerada el genocidio más extenso de la historia, encarece los valores de las opciones de gases refrigerantes inocuos y las hacen menos competitivas.

Mencionó también los altos precios y la inexistencia en el mercado de componentes y procesos tecnológicos con bajo potencial de calentamiento global. ?

