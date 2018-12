Laboran en mejoras a las áreas verdes en Matanzas

Especialistas del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, en la provincia de Matanzas, sostienen que la gestión en el manejo de los entornos paisajísticos garantiza la buena salud de las áreas verdes como pulmón de las ciudades.

En la jardinería del balneario de Varadero se experimentas prácticas que reducen o eliminan el uso de los productos químicos como herbicidas y fertilizantes, que sustituyen por el empleo de los abonos orgánicos y biológicos.

Pese a los esfuerzos persiste un desbalance entre las especies autóctonas de los ecosistemas costeros y aquellas introducidas por la mano del hombre, una de las cuestiones que afecta el consumo de agua para riego.

Los expertos aseguran que resulta vital educación sobre el cuidado de los litorales, en donde se impone preservar las dunas, lo cual muestra resultados alentadores en el balneario turístico de Matanzas.

(Visited 1 times, 4 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.