La recuperación en Villa Clara de la mano de la ciencia

El paso del Irma puso a prueba el sector, con experiencias en el enfrentamiento de huracanes, destacó María del Carmen Velazco, delegada del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en Villa Clara.

Al ser un fenómeno intenso y que azotó varios días el territorio, los daños en los ecosistemas son cuantiosos, por lo que la recuperación de la provincia, centra su atención en proteger el medio ambiente.

Con el paso del huracán Irma, se corroboró que los estudios de Peligro, Vulnerabilidad y Riesgos, sobre las penetraciones del mar, fuertes vientos e intensas lluvias, coincidieron con lo que sucedió realmente, precisó la delegada del CITMA en Villa Clara, María del Carmen Velazco.

En el territorio, junto a la recuperación de las entidades científicas, se concluyen los estudios sobre los daños medioambientales que provocó Irma, que permiten adoptar decisiones.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.