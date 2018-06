Por la preservación de la rica diversidad biológica cubana

Un grupo de 59 expertos cubanos laboró en la compilación y edición de la Lista Roja de la Flora de Cuba, considerada la isla con mayor número de especies de plantas por kilómetro cuadrado en el mundo y más de la mitad de ellas exclusivas.

La presidente de la Agencia de Medio Ambiente, Maritza García, confirmó el interés de lograr una segunda edición actualizada del texto en colores y de 354 páginas, en una edición financiada por el proyecto Conectando paisajes.

Opinó la directiva que la Lista Roja de la Flora de Cuba, examina más del 66 por ciento de sus plantas, y está muy relacionada con el Programa Nacional sobre la Diversidad Biológica.

Los editores del libro en cuestión estiman pertinente que para reducir las pérdidas de las especies es necesario, promover su uso sostenible, así como mejorar la protección de los genes y ecosistemas.

(Visited 1 times, 14 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.