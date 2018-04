La nueva Muralla Verde

Pekín, República Popular China.- El Ministerio de Ciencia y Tecnología de China, aprobó un proyecto científico para proporcionar la tecnología necesaria a los países del Sahel africano, para la construcción de la Gran Muralla Verde.

Se trata de una emblemática iniciativa de la Unión Africana para frenar la desertización y combatir el cambio climático: un enorme muro de vegetación que impida el avance del desierto del Sáhara, con más de siete mil kilómetros de largo por 15 de ancho, y se extenderá desde Senegal a Yibuti.

El proyecto científico chino afectará especialmente a Mauritania, Etiopía y Nigeria, aunque en el plan participan un total de 11 países, entre los que se encuentran Burkina Faso, Yibouti, Eritrea, Malí, Mauritania, Níger y Senegal.

Desde hace 50 años, China está llevando a cabo un proyecto similar en su territorio, que pretende forestar una longitud de más de cuatro mil kilómetros para frenar el avance del desierto de Gobi.

