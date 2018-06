Julio anuncia la luna de sangre

Los observadores de los eclipses lunares y solares podrán disfrutar, el próximo 27 de julio, del fenómeno lunar rojo, o, como se le conoce, Luna de Sangre, más largo del siglo XIX.

El planeta Marte ayudará para que el fenómeno sea mejor contemplado, pues aparecerá especialmente grande en el cielo esa noche, cuando se acerque a su máximo acercamiento a la Tierra en 15 años.

En esta oportunidad la Luna de Sangre durará de una hora con 43 minutos y ocurrirá cuando la luna pase a través de la sombra de la Tierra; en ese punto adquiere un tono rojizo, por lo cual el eclipse tiene ese nombre.

Además de eclipses parciales que acompañarán los momentos previos y posteriores al fenómeno, para África Oriental y Asia Central, el eclipse del 27 de julio se observará completamente, mientras que en África Occidental, Asia Oriental, América del Sur, Europa y Australia se verá parcialmente.

