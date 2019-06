Jardín Botánico de Las Tunas, un aporte a la biodiversidad

El cultivo de más de 120 especies de taxones amenazados y el mantenimiento de un vasto palmetun con variedades establecidas de esa familia botánica, representa el principal aporte del Jardín Botánico de Las Tunas a la conservación de la biodiversidad.

Las colecciones servirán para realizar restituciones a los ecosistemas naturales, fundamentalmente en el caso de los taxones, diversidad que pertenece a 53 géneros de familias diferentes, afirmó el especialista de la institución, Waldo Bonet .

Entre sus atractivos naturales sobresale el desarrollo de los cactus, suculentas y un considerable número de especies ornamentales tanto de flores como de interior.

Un aula ecológica y el cultivo de plantas medicinales como contribución al programa de medicina natural y tradicional, completan las bondades de ese centro de aprendizaje y esparcimiento para Las Tunas.

