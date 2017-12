Instalarán en Cuba estaciones de observación astronómica

La Habana, Cuba.- Cuba y Rusia prevén la instalación, organización y explotación cooperada de dos estaciones terrenas de observación astronómica en la red nacional, se anunció la víspera en esta capital.

Un acuerdo de colaboración de ese tipo se dio por iniciado en agosto del presente año en Moscú, durante la Segunda Reunión de trabajo del Grupo ruso-cubano para la colaboración en el campo de la ciencia, la tecnología y el medio ambiente de la Comisión Intergubernamental de ambas naciones.

El 19 de diciembre se efectuó un seminario en el Planetario Rosa Elena Simeón, de la Oficina del Historiador de la Ciudad, en La Habana, entre expertos de los institutos de Geofísica y Astronomía (IGA) de Cuba y el de Astronomía de la Academia de Ciencias de Rusia (INASAN), se informó hoy en exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias.

La Máster en Ciencias Martha Rodríguez Urapsuka, directora del IGA, explicó que en el encuentro se valoró realizar en conjunto un proyecto internacional para la construcción del observatorio en un lugar aún por determinar de la geografía cubana.

Añadió que con anterioridad, profesionales de ambas entidades desarrollaron mediciones astro climáticas y meteorológicas en el país, con vistas a sentar las bases del montaje del equipo de última generación.

La ejecución del proyecto, una vez aprobado, está prevista para cinco años, con posible extensión por otros tantos, especificó.

Permitirá el montaje en el país de dos telescopios modernos totalmente automatizados para la realización de observaciones posicionales, fotométricas y espectroscópicas de una amplia clase de objetos astronómicos desde el territorio nacional.

Esto, sin lugar a dudas, representa un avance en las tecnologías destinadas a las investigaciones en esa área del conocimiento, opinó la directiva, quien sostuvo conversaciones con sus colegas rusos con vistas a acordar los próximos pasos en el cumplimiento del convenio firmado.

Enfatizó en el hecho de que es de mucho interés para la Federación de Rusia y de Cuba el monitoreo de los objetos espaciales potencialmente peligrosos para la Tierra, entre ellos, meteoritos y basura cósmica.

(ACN)

