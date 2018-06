Industria electrónica cubana muestra avances cita empresarial

La Habana, Cuba.- Una amplia representación en el recinto ferial Pabexpo, y múltiples congresos y conferencias en el Palacio de Convenciones de La Habana, distinguen la participación del Grupo Empresarial de la Electrónica, en Cubaindustria 2018.

La entidad centra sus exposiciones en el impulso a las fuentes renovables de energía, y presenta, además, alternativas para la eficiencia energética y la automatización industrial.

En el recinto ferial de Pabexpo se exhiben equipos electrodomésticos, televisores plasma, y proyectos de alto impacto para la economía del país y en la sustitución de importaciones.

El Grupo Empresarial de la Electrónica, del Ministerio de Industrias, trabaja en la concepción de una Asociación Económica Internacional para fabricar plantas de tratamiento de agua, a fin de sustituir las importaciones de esas tecnologías y ampliar la cobertura de agua potable en el país.

(Visited 1 times, 8 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.