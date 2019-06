Imparten instrucciones para control del caracol africano

El Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal, emitió indicaciones para que la población contribuya al control y eliminación del caracol gigante africano, que figura entre las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo.

Una de las medidas consiste en la destrucción de la concha, y cerrarla herméticamente en una bolsa que pudiera enterrarse, informó el Máster en Ciencia Michel Matamoros, de Entomología y Malacología Agrícola, del Departamento de Zoología y Herbología del INISAV.

Añadió Matamoros que el caracol gigante africano, de forma alternativa, puede quemarse de manera segura, o sumergirlo en una solución de sal o cal al 3 por ciento, por un día, y luego sepultarla.

Advirtió, que no deben ser arrojados vivos en ríos, solares yermos, calles o en la basura destinada a recoger por el servicio de comunales; recomendó también que no se deben consumir alimentos sin lavar.

