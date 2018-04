Guantánamo protagoniza avance de la Tarea Vida

Guantánamo, Cuba.- El viceministro del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Danilo Alonso Mederos, aseguró que la Tarea Vida avanza organizada y decididamente en el país, y Guantánamo es protagonista de ese progreso.

Subrayó que la lucha contra el cambio climático, para contrarrestar sin dilación sus consecuencias, se lleva a cabo en instituciones del Estado, centros de investigación, universidades e incluso por empresarios y productores que han visto arrasadas sus producciones y cosechas por ese flagelo.

Alonso Mederos dijo que los huracanes Sandy, Matthew e Irma, que en el anterior lustro causaron efectos devastadores, ejemplifican con creces cuál podría ser el futuro del archipiélago, si nos descuidamos en ese empeño.

Añadió que en Guantánamo, al igual que el resto de las provincias y municipios priorizados por el Estado Cubano, se ha tomado conciencia de que la factura climática es costosa.

