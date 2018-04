Examinan desafíos para los Jardines Botánicos

La Habana, Cuba. – Luego de amplios análisis sobre la sustentabilidad económica de los jardines botánicos y el papel del ecoturismo para el desarrollo de esas instituciones, concluye hoy el Congreso Puentes Botánicos, que se realiza en el Jardín Botánico Nacional de La Habana.

Cerca de cien delegados de 19 países promueven experiencias en conservación e investigación para resolver los desafíos comunes que enfrentan esos centros de la región.

En el Congreso de Puentes Botánicos se pretende trazar un nuevo plan para la conservación del Caribe y Centroamérica hasta el 2030 , alineado con las Metas Globales de Desarrollo Sostenible y el Convenio de Diversidad Biológica.

La cita debate sobre el impacto de los huracanes y eventos catastróficos en la región, donde se discuten las experiencias de los jardines botánicos y las lecciones aprendidas.

