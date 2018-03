Estudian en Holguín fuentes contaminantes a la atmósfera

Como parte de la estrategia para contribuir a la protección ambiental, el Centro Meteorológico Provincial de Holguín tiene entre sus prioridades el estudio y actualización del inventario de fuentes fijas contaminantes a la atmósfera.

El coordinador del proyecto en la provincia, Yoel Marrero, subrayó que la investigación toma en cuenta 13 de los 14 municipios del oriental territorio, entre ellos, Holguín, Báguanos, Moa, Mayarí, Frank País y Cueto.

Marrero dijo que esas localidades holguineras se caracterizan por la combustión de fósiles, principalmente el petróleo y sus derivados y la quema de biomasa en los centrales azucareros.

Precisó que el estudio incluye las emisiones de Dióxido de Azufre, Óxidos de Nitrógeno, Monóxido de Carbono, Material particulado y factores como características, localización de las fuentes y datos asociados al empleo y la economía de la población.

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.