Espacio para la ampliación del conocimiento científico

La Academia de Ciencias de Cuba continúa con su espacio público para el debate y la información sobre los enigmas y descubrimientos en la ciencia, donde las luces y sombras del saber científico se ponen al alcance de todos.

Hoy a las 10 de la mañana el tema a debatir es “El amor y el sexo, la química de la cosa”, a cargo del Doctor Roberto Cao, reconocido químico galardonado con 10 premios Academia.

La cita es en el Paraninfo de la Academia de Ciencias, ubicada en la calle Cuba 460 entre Amargura y Teniente Rey, en la Habana Vieja.

Luego de la discusión abierta se realizará un festival para niños y jóvenes al lado de la Catedral, para celebrar los 30 años de la expedición Del Amazonas al Caribe, realizada por científicos latinoamericanos y liderada por Antonio Núñez Jiménez.

