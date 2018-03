Entregan premios de Periodismo Científico

La Habana, Cuba.- En ceremonia, presidida por el viceministro primero del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), Fernando González, se dieron a conocer en La Habana los ganadores del Concurso de Periodismo Científico Gilberto Caballero en las diferentes categorías.

El Premio por la Obra de la vida lo recibió Lucía de la Caridad Sanz, fundadora de la Casa Editora Abril y Directora de la Revista Pionero.

En prensa radial el galardón fue para Dalia Reyes, de la emisora CMHW de Villa Clara, en televisión el Premio lo recibió Lyl Jiménez, de TV Yumurí, y en periodismo digital venció Miozotis Fabelo, de Radio Cadena Agramonte de Camagüey.

El premio de Periodismo Científico en prensa escrita fue para Moisés González, del Semanario Invasor de Ciego de Ávila; las diferentes instituciones del CITMA también reconocieron a los mejores trabajos presentados en sus áreas temáticas: Ledys Camacho, del Seminario Opciones resultó multipremiada.

