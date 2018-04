Energía renovable en función del turismo en Villa Clara

Villa Clara, Cuba.- Con la mira puesta en el desarrollo de energía renovable, la Fábrica de Antenas de Villa Clara pone en práctica prototipos de aerogeneradores híbridos, que emplean como suministro las fuentes solares y eólicas.

Bernabé Zamora, jefe del grupo de desarrollo de la entidad, explicó que un sistema híbrido se compone de un aerogenerador eólico de pequeña potencia, con un eje vertical u horizontal, y de paneles fotovoltaicos, los que producen electricidad almacenada en baterías.

El directivo agregó que, actualmente, el principal cliente de la iniciativa es el Ministerio de Turismo, que ya tiene instalaciones de ese tipo en centros de Pinar del Río, La Habana y la Ciénaga de Zapata.

Zamora destacó la factibilidad desde el punto de vista económico que poseen los sistemas, los que reservan para la red nacional una cantidad de energía acorde al consumo que exista en el lugar donde se enclaven.

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.