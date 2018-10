Energía fotovoltaica favorece a hogares avileños

La electrificación con paneles solares fotovoltaicos en 475 hogares de Ciego de Ávila, constituye una estrategia del Estado para mejorar el nivel de vida de los cubanos, y emplear cada vez más las fuentes renovables de energía.

Mario Toledo, director de la Unidad Empresarial de Base Fuentes Renovables de Energía, señaló que el funcionamiento de los equipos demuestra la importancia del empleo del sol para la producción de electricidad sin daños al medio ambiente.

En ese sentido, la empresa de reparaciones a equipos electrodomésticos Copextel, contribuye al avance de ese programa con la colocación de los paneles solares en las viviendas.

Ramón Acosta, especialista del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en la provincia, recordó que el empleo de energía solar beneficia también a los centros del Turismo, Salud y Educación y los acueductos en zonas intrincadas.

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.