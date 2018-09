Enaltece Vicepresidente cubano rol que desempeña la ciencia

La ciencia es un elemento clave con vistas a acelerar el desarrollo del país y transformar los resultados científicos en calidad de vida para la gente, afirmó en La Habana Roberto Morales, vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros.

Es necesario organizar un sistema de trabajo que permita acercar mucho más la ciencia al sistema productivo y empresarial, sugirió el también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido, en un intercambio con directivos de la Agencia de Energía Nuclear y Tecnologías de Avanzada.

Morales estuvo acompañado por Elba Rosa Pérez, ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, y José Fidel Santana, viceministro del organismo.

En la institución los recibieron Gladys López Bejerano, su presidenta en funciones y directora del Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones; y Alba Guillén, directora del Centro Nacional de Seguridad Nuclear.

