Efectividad de pronósticos meteorológicos en Las Tunas

El Centro Meteorológico de Las Tunas registra este año 93 por ciento de efectividad de los pronósticos del tiempo, que supera a la media nacional.

Los especialistas participan en 6 proyectos dirigidos por el Instituto y uno propio que se ejecutan de manera favorable, en tanto se labora en otro con el Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente sobre peligro, vulnerabilidad y riesgos, y en el Portal Ciudadano del Poder Popular.

Con varias instituciones y organismos se trabaja por mayor diversificación y uso de la información climática, y se incrementa el reporte en observaciones agrometeorológicas para productores agrí­colas.

Otros logros en 2018 del Centro Meteorológico de Las Tunas es la elevada disposición tecnológica de las estaciones, y la emisión con agilidad de boletines, pronósticos especializados y alertas tempranas.

