Doce frases para recordar a Stephen Hawking (+Video)

El físico y cosmólogo británico Stephen Hawking falleció este miércoles a la edad de 76 años dejando tras sí una intensa obra científica y divulgativa de teorías sobre el origen del universo.

Pocos investigadores en esa disciplina habían sido tan célebres desde Albert Einstein y ello se debió a que, al par de sus méritos académicos, su vida despertó gran asombro y admiración.

A la edad de 21 años Hawking fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica. Le auguraba una esperanza de vida no mayor de 3 años, pero más de medio siglo después seguía desafiando ese pronóstico en nombre de la ciencia, la vida y los misterios del universo.

Además de la pérdida progresiva de movilidad Hawking sufrió una neumonía en 1985 y hubo que practicarle una traqueotomía. A consecuencia de ello perdió su voz y un año más tarde comenzó a utilizar unprograma que le permitía construir frases que luego eran pronunciadas a través de un sintetizador.

Así obtuvo su particular voz robótica portegida por copyright y, de tener acento británico, pasó a sonar como una mezcla de “escandinavo, americano y escocés”, como el mismo lo describía.

La enfermedad le causó una parálisis que no le impidió escribir libros y compartir sus investigaciones con la comunidad científica acerca de las leyes que gobiernan el universo y sobre su tema más recurrente: los agujeros negros.

A partir del trabajo de Einstein Hawking desarrolló su descripción de la evolución de los agujeros negros desde la física cuántica.

Una de sus conclusiones más revolucionarias en este campo es que los efectos de la física cuántica hacen que los agujeros negros brillen como cuerpos calientes, de ahí que pierdan parte de su negritud.

Además concluyó que los agujeros negros son capaces de emitir energía, perder materia e incluso desaparecer.

Hawking era consciente de que esos conocimientos son muy complejos para la mayoría de las personas, de ahí que también consagró su tiempo a la divulgación. De su libro más vendido -10 millones de copias, Una breve historia del tiempo- escribió una versión más breve y comprensible.

No pocos consideran que su aporte combinado a la gravitación, la cosmología, la teoría cuántica, la termodinámica y la teoría de la información, bien le valía un Premio nobel.

La razón por la cual nunca se le concedió en vida es que la Real Academia de Ciencias de Suecia exige que las teorías tengan una comprobación empírica para ser galardonadas y la tecnología actual aun no permite corroborar las proposiciones de Hawking.

En situación similar se vio el postulado de Einstein que describía las ondas gravitacionales hace más de un siglo y por cuya detección ganó el Nobel Kip Thorne en 2017.

Al igual que su singular vida, la muerte de Stephen Hawking suscita hoy innumerables comentarios e historias virales en Internet.

Precisamente por ser en esta fecha, 14 de marzo, que en el mundo anglosajón es conocida como el Día Pi -3.14- una espectacular coincidencia acapara la atención de miles de internautas.

Hawking falleció en el natalicio 139 de Albert Einstein, en tanto, su nacimiento, el 8 de nero de 1942, coincidió con el aniversario 300 de la muerte de Galileo Galilei.

A continuación recogemos algunas de las frases que mejor abarcan su legado intelectual como científico y divulgador de la ciencia:

“Recuerda mirar a las estrellas y no a tus pies. Intenta entender lo que ves y lo que hace existir al universo. Sé curioso. Y no importa cuán difícil parezca la vida, siempre hay algo que puedes hacer. Lo que importa es no rendirse.” –Stephen Hawking

