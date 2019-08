Disfrute de una lluvia de estrellas la próxima semana

La Habana, Cuba. – El Instituto de Geofísica y Astronomía informa que la noche del 12 al 13 de agosto se producirá la lluvia de meteoros perseidas, y aunque la Luna gibosa creciente empeorará un poco la visibilidad de los meteoros usted podrá disfrutar de ese evento astronómico.

En su viaje por el espacio, cuerpos celestes de pequeño tamaño se topan con nuestro planeta, son los llamados meteoroides.

Los restos sólidos que la caída de un meteoroide deja sobre la superficie terrestre reciben el nombre de meteorito, que en su mayoría son pequeños restos de las colas de polvo de los cometas, y viajan por el espacio en grupos llamados enjambres.

Algunos de esos interceptan la órbita de la Tierra, produciendo la lluvia de meteoros o de estrellas, debido a un efecto de perspectiva, cuando los meteoroides de un enjambre impactan con la atmósfera procedente de un mismo punto de la esfera celeste.

