Destacan importancia de manglares ante desastres

Pinar del Río, Cuba.- La importancia de los manglares en pos de mitigar los efectos causados por desastres naturales a los diferentes ecosistemas y a la economía cubana, fue un estudio realizado por estudiantes de la universidad de Pinar del Río.

La investigación destaca la función primordial de esa vegetación, que desempeña un rol fundamental en la protección de las costas contra la erosión eólica y el oleaje.

Laura Vicet Machado, una de las autoras del trabajo, argumentó que muchos estragos y devastaciones podrían evitarse si las líneas costeras conservaran esos ecosistemas, dañados y hasta destruidos por la acción del hombre.

Más del 70 por ciento de los litorales de Cuba se encuentran preservados por bosques de mangle, donde abundan el patabán, la yana y el mangle rojo, de una gran diversidad biológica con alta productividad y hábitat de muchas especies de aves, peces, crustáceos, moluscos y reptiles.

