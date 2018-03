Por el desarrollo de la ciencia y la técnica

La Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR) ratificó la decisión de alcanzar mayor productividad y eficiencia en todos los sectores de la economía, mediante la ciencia y la innovación tecnológica.

El anuncio se produjo en reunión del Secretariado Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba en la que se evaluaron las acciones de la ANIR y los aportes de los asociados en respuesta a los Lineamientos del VII Congreso del Partido.

Ulises Guilarte de Nacimiento, miembro del Buró Político y Secretario General de la CTC, valoró la prioridad que dan los innovadores a la reactivación del mantenimiento industrial y a la producción y recuperación de partes, piezas de repuesto y herramientas.

El pasado año se logró por primera vez un aporte de más de 5 millones 300 mil pesos, por concepto del 2 por ciento del efecto económico de las innovaciones.

(Visited 1 times, 1 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.