En defensa del entorno

En Camagüey se avanza en la implementación de la Tarea Vida, Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático, fundamentalmente en la protección de comunidades vulnerables.

Tras el paso del huracán Irma, donde todos los municipios costeros sufrieron embates en mayor o menor medida, se ha trabajado en la reubicación de poblaciones en enclaves de riesgo, como Playa Florida, en el municipio de igual nombre.

Unas 40 viviendas se adaptaron en un asentamiento a 20 kilómetros del litoral y los pobladores expresaron su complacencia con la nueva comunidad y aunque les costó mucho separarse del mar, entendieron la necesidad de hacerlo por supervivencia.

En la implementación de la Tarea Vida, Camagüey avanza también en el mantenimiento y recuperación de frentes de playa, la reforestación de litorales costeros, la rehabilitación de sistemas de abasto de agua y la divulgación y capacitación.

