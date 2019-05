Decretan veda permanente en Cuba para pez marino

Sancti Spíritus, Cuba. – Por estar considerada en peligro de extinción o amenazada en su propio ecosistema se estableció la prohibición de captura de la especie marítima conocida como guasa, cuyo nombre científico es Epinephelus itajara.

Tal regulación está vigente desde el pasado 28 de diciembre en todo el territorio cubano, siguiendo los principios planteados por el Código de Conducta para la pesca responsable, según establece el Ministerio de la Industria Alimentaria.

En el resuelvo segundo de la Resolución No. 178/18 se aclara que los ejemplares de guasa capturados de manera incidental deben ser devueltos al mar, sin que se pueda comercializar o disponer de dicha especie para otros fines.

Directivos de la Oficina de Inspección Estatal en Sancti Spíritus explicaron a Escambray que el Decreto-Ley No. 164, denominado Reglamento de Pesca indica, además, que existen en Cuba otras especies con iguales regulaciones de extracción, desembarco, transportación, procesamiento, venta o consumo, sin la debida autorización y en algunos casos, de manera permanente.

Entre las amenazadas o en peligro figuran el manatí, el delfín, el cocodrilo y el caimán, así como el carey, la tortuga, la caguama y el tinglado. Tampoco se puede extraer de su hábitat la jicotea, el coral negro y el cobo y mucho menos recolectar, conservar o vender huevos de tortugas marinas.

Explicó la propia fuente informativa que quienes incurran en estos hechos serán multados con cuantías que van de 100 a 5 000 pesos; incluso, se les pueden decomisar los medios, bienes o recursos empleados con estos fines y puestos a disposición de los tribunales competentes.

