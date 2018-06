En La Habana la cultura de la naturaleza en el centro del debate

La Habana, Cuba. – Organizado por la Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre, desde hoy y hasta el miércoles sesionará en el Museo Nacional de Bellas Artes el Simposio Internacional En Canoa hacia una Cultura de la Naturaleza.

Académicos e investigadores de Brasil, Colombia, Perú, Australia, España, Estados Unidos y Cuba debatirán temas cruciales como los efectos del cambio climático en las cuencas del Amazonas y el Orinoco, así como en el Caribe.

A 30 años de la expedición En canoa del Amazonas al Caribe, que aportó experiencias y conocimientos sobre pueblos indígenas de la región, se rendirá tributo a su gestor, el científico y explorador cubano Antonio Núñez Jiménez.

Para la sesión inaugural del Simposio se anuncian conferencias magistrales de Eusebio Leal, Historiador de La Habana, y Michael Holland, Director Ejecutivo de la organizacion ambientalista Ocean Elders.

(Visited 1 times, 9 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.