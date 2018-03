Cuba logra la resiliencia de sus sistemas costeros

La Habana, Cuba. – Diversos organismos evalúan los resultados de los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgos, al cumplirse 12 años de su implementación en Cuba, así como la primera década de las investigaciones sobre escenarios de peligro y vulnerabilidad de la zona costera cubana, asociados al incremento del nivel medio del mar.

Argelia Fernández, de la Agencia de Medio Ambiente, dijo a Radio Reloj que en la décima reunión sobre el tema se expusieron impactos de los estudios sobre afectaciones por fuertes vientos, inundaciones por intensas lluvias, incendios, sismos, entre otros.

Este miércoles en la última jornada, precisó, se profundizarán en las acciones que desde el Grupo de Evaluación de Riesgos de la Agencia de Medio Ambiente, dan respuesta a la Tarea Vida.

Este encuentro contribuirá a socializar los resultados en función de lograr la resiliencia de nuestros ecosistemas y comunidades.

