Cuba a las puertas de un congreso sobre ciencias agrícolas

El XXI Congreso Científico Internacional del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas se realizará entre los días 20 y 23 del próximo noviembre en el Complejo Hotelero Barceló–Solymar, en Varadero, provincia de Matanzas, con presencia de delegados de 15 países.

Michel Martínez, director de Ciencia, Tecnología e Innovación, informó que habrá una amplia representación de México, España, Trinidad y Tobago, Ecuador, Venezuela, Alemania y Holanda.

Confirmó que hasta el momento han recibido más de 400 trabajos, unos 300 de investigadores cubanos y otros 100 de estudiosos extranjeros, los cuales serán revisados y seleccionados para su presentación durante el congreso.

Martínez explicó que se realizarán conferencias magistrales y mesas redondas, y se debatirá sobre agricultura sostenible, desarrollo e innovación local, y ecofisiología vegetal.

