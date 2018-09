Cuba y Estados Unidos colaboran en estudio de erosión de suelos

Investigadores de Cuba y Estados Unidos realizaron una campaña de muestreo en Cienfuegos, como parte de un estudio conjunto sobre la erosión de los suelos.

El proyecto conjunto del Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos y las universidades estadounidenses Universidad de Vermont y Oberlin está inscrito dentro de los acuerdos de intercambio científico, aprobados este año por esas instituciones.

La investigadora cubana Rita Yvelice Sibello aseguró que los resultados de ese estudio respaldarán la importancia del desarrollo de la agricultura de conservación para la protección de los suelos de la erosión, lo cual tributará a la Tarea Vida -Plan del Estado Cubano para el enfrentamiento al cambio climático.

Los especialistas estadounidenses coincidieron en que Cuba puede ser un catalizador para aumentar la conciencia pública, sobre el significado de la conservación del suelo.

