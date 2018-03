Convocan a Concurso Nacional de Áreas Protegidas

La Habana, Cuba.- El Centro Nacional de Áreas Protegidas convoca en La Habana a los estudiantes de las enseñanzas primaria y secundaria a participar en la VIII edición de su concurso.

Pueden intervenir alumnos de cuarto a sexto grados y de las escuelas de secundaria básica, con obras inéditas realizadas por un solo autor, en los géneros de poesía, dibujo y fotografía.

Dentro de los requisitos del concurso de Áreas Protegidas es que tienen que ser personas naturales residentes en el territorio nacional de manera permanente, con obras basadas en los temas relacionados con áreas protegidas.

Cada trabajo debe portar los datos del autor, y pueden entregarse hasta el 18 de mayo próximo en el Centro Nacional de Áreas Protegidas de lunes a viernes de ocho de la mañana a cinco de la tarde y en el caso de Artemisa y Mayabeque en la Dirección de Tecnología y Medio Ambiente del Consejo de la Administración Provincial.

