Continúan labores en Matanzas para preservar sus cuevas

Con el investigador Leonel Pérez Orozco al frente, un equipo de trabajo avanza en el recate de los valores de uso público y naturales de la cueva de La Campana, Monumento Local, de la ciudad de Matanzas.

Orozco señaló que las labores continúan y los frutos se perciben en la limpieza de la entrada del sistema, y el acondicionamiento para las visitas del público, lo cual añade otro atractivo turístico a esa tricentenaria urbe.

El presidente de la Comisión municipal de Monumentos de la ciudad de Matanzas, realzó los hallazgos de diferentes pictografías y materia colonial en superficie, debido a que la cueva se encuentra en explotación desde el siglo XVIII.

La recuperación de La Campana, en el barrio de Simpson, mejorará la calidad de vida de esa comunidad, donde persisten problemas medioambientales sobre la espelunca y la tenencia de fincas urbanas subutilizadas.

