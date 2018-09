Congreso Mundial analiza gestión del agua y medio ambiente

Más de 5 000 expertos en gestión del agua y del medio ambiente se reúnen desde en Tokio para debatir durante el tercer Congreso Mundial del Agua, los desafíos que representa el uso de la ciencia y tecnología en la gestión de recursos hídricos.

El evento, organizado por la Asociación Internacional del Agua, se desarrollará hasta el 21 de septiembre y agrupa a expertos de más de 100 países que pondrán el foco en la economía digital, las megaciudades, la difusión de la innovación y los desastres naturales, entre otros asuntos.

En la inauguración, la presidenta del organismo rector, Dianed Arras, señaló que el recurso hidríco será un punto crítico con el cambio climático, y agregó que la cita brinda la oportunidad de encontrar soluciones, nuevos retos y asegurar el futuro.

El punto clave del Congreso será la gestión de los servicios del agua, la calidad y los diferentes usos.

