Congreso Cubano de Meteorología con amplios debates

La Habana, Cuba. – El XI Congreso Cubano de Meteorología quedó inaugurado este lunes en el Hotel Habana Libre, con la presencia de profesionales de NUEVE países, en su mayoría latinoamericanos.

Las sesiones del evento contribuirán al intercambio de experiencias, luego de la reciente terminación de una temporada ciclónica activa en la cuenca Atlántica, el Golfo de México y el mar Caribe, dijo Celso Pazos, director del Instituto de Meteorología de Cuba.

Pazos habló ante delegados de Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Estados Unidos, España, México, Perú y Uruguay, y explicó que los resultados de las investigaciones deben servir para enfrentar en mejores condiciones el cambio climático.

Andrés Planas Lavié, presidente de la Sociedad Meteorológica de Cuba, entregó el Premio Nacional de esa organización, y el premio Benito Viñes a profesionales y estudiantes.

