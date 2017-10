Concluye taller sobre protección radiológica

Un taller sobre la creación de competencias en protección radiológica concluyó en La Habana, con la obtención de experiencias renovadoras para sus participantes.

Los dos días del encuentro transcurrieron en la sede de la Agencia de Energía Nuclear y Tecnologías de Avanzada, en coordinación con el Centro Nacional de Seguridad Nuclear y la Dirección Nacional de Salud Ambiental, del Ministerio de Salud Pública.

La Red de Comunicadores Nucleares informó que en la reunión se intercambió sobre los resultados de la misión EduTA en Cuba, se presentó la Estrategia Nacional para Crear Competencias en Protección y Seguridad Radiológica y hubo un debate acerca de las experiencias docentes de las instituciones de la nación.

La misión EduTA, realizada por el Organismo Internacional de Energía Atómica el pasado año, evaluó la infraestructura cubana en educación y el entrenamiento en seguridad radiológica y nuclear.

