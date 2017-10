Concluye taller Cuba-CARICOM sobre cambios climáticos

La Habana, Cuba.- El tercer Curso taller Cuba-CARICOM entra hoy en su último día de sesiones, en La Habana, sobre temas medulares de gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático en comunidades y ecosistemas de la región del Caribe.

La agenda del encuentro para este jueves incluye en calidad de moderadores a expertos cubanos de la Agencia de Medio Ambiente, y de los institutos de Ciencias del Mar, de Geografía Tropical y de Ecología y Sistemática.

En el caso de los paneles, tratarán asuntos relacionados con implementación de adaptación al cambio climático y el macroproyecto sobre escenarios de peligro y vulnerabilidad de la zona costera cubana, asociados al ascenso del nivel del mar para los próximos años.

Se debatirá además, sobre el uso de sistemas de información geográfica como herramientas de la gestión de riesgo y el proyecto Bases alimentarias para la sostenibilidad.

