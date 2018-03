Concluye Convención de Ciencia, Tecnología e Innovación

La Habana, Cuba. – El Plan de acción de Cuba para la implementación de la nueva agenda urbana, y la gestión de la información y el conocimiento se expondrán este viernes en la última jornada de la Convención Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, con sede en La Habana.

Este jueves se entregaron los Premios Nacionales de Innovación Tecnológica a 8 autores de diversas entidades, como el Centro de Investigación y desarrollo de medicamentos de la Habana, por la generalización de dos nuevos fármacos: risperidona de 3 miligramos en tableta, y un miligramo/ mililitro solución oral.

Al entregar los premios, la ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Elba Rosa Pérez, significó que los resultados contribuyen a la salud, la producción de alimentos, y a otras esferas de la sociedad.

El portal de la salud en el país, conocido como INFOMED también fue galardonado con el Premio Nacional de Innovación Tecnológica.

